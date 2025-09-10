Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утерянная 400 лет назад картина Рубенса найдена в одном из домов Парижа

Найдена картина Рубенса «Христос на кресте».

Специалисты из аукционного дома Осена обнаружили в одном из домов Парижа утерянную более 400 лет назад картину известного художника Питера Пауля Рубенса, пишет Jornal de Noticias.

«Это шедевр, “Христос на кресте”, написанный в 1613 году, который исчез и который я нашел в сентябре 2025 года во время инвентаризации и продажи особняка в 6-м округе Парижа», — заявил президент аукционного дома Жан-Пьер Осена.

Он подчеркнул, что картина была написана Рубенсом на пике его таланта и заверена профессором Нильсом Бюттнером — специалистом по немецкому, фламандскому и голландскому искусству пятнадцатого и шестнадцатого веков.

«Это начало живописи барокко, Христос представлен распятым, изолированным, светящимся, с силой выделяющимся среди темного и угрожающего неба. За скалистым и зеленым фоном Голгофы — вид, который показывает Иерусалим освещенным, но, по-видимому, под штормом», — добавил Осена.

По его словам, полотно выставят на торги 30 ноября, оно очень хорошо сохранилось.