Утерянная 400 лет назад картина Рубенса найдена в одном из домов Парижа

Специалисты из аукционного дома Осена обнаружили в одном из домов Парижа утерянную более 400 лет назад картину известного художника Питера Пауля Рубенса, пишет Jornal de Noticias.
«Это шедевр, “Христос на кресте”, написанный в 1613 году, который исчез и который я нашел в сентябре 2025 года во время инвентаризации и продажи особняка в 6-м округе Парижа», — заявил президент аукционного дома Жан-Пьер Осена.
Он подчеркнул, что картина была написана Рубенсом на пике его таланта и заверена профессором Нильсом Бюттнером — специалистом по немецкому, фламандскому и голландскому искусству пятнадцатого и шестнадцатого веков.
«Это начало живописи барокко, Христос представлен распятым, изолированным, светящимся, с силой выделяющимся среди темного и угрожающего неба. За скалистым и зеленым фоном Голгофы — вид, который показывает Иерусалим освещенным, но, по-видимому, под штормом», — добавил Осена.
По его словам, полотно выставят на торги 30 ноября, оно очень хорошо сохранилось.