Будут ли сюрпризы для владельцев новых моделей iPhone: эксперт дал ответ

Новая линейка смартфонов Apple, iPhone 17, не принесет значительных изменений для владельцев iPhone 15 и 16. Об этом рассказал IT-эксперт Сергей Кравцов в беседе с NEWS.ru. По его словам, новинка вряд ли впечатлит тех, кто уже пользуется последними моделями.