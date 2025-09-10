Будут ли сюрпризы для владельцев новых моделей iPhone: эксперт дал ответ

Новая линейка смартфонов Apple, iPhone 17, не принесет значительных изменений для владельцев iPhone 15 и 16. Об этом рассказал IT-эксперт Сергей Кравцов в беседе с NEWS.ru. По его словам, новинка вряд ли впечатлит тех, кто уже пользуется последними моделями.
Официальные продажи iPhone 17 начнутся 19 сентября. В России смартфоны, вероятно, появятся уже 20 сентября, но их стоимость будет выше из-за эксклюзивности.
Кравцов отметил, что для владельцев старых моделей iPhone новинка станет заметным шагом вперед. Однако пользователям iPhone 15 волноваться не стоит — их устройства сохраняют актуальность. Серия iPhone Pro, по словам эксперта, останется мощной еще как минимум два-три года.
Напомним, что Apple пересмотрела свою линейку гаджетов сразу после презентации новых моделей смартфонов. С официального сайта и розничных каналов продаж были удалены сразу четыре модели iPhone.