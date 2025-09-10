Ричмонд
В Кубе сообщили о полном отключении электричества

Причиной отключения могла стать авария на одной из ТЭС.

Источник: Аргументы и факты

Министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщает, что вся территория страны осталась без электричества. Соответствующее заявление опубликовано в соцсетях ведомства.

«Произошло полное отключение Национальной энергетической системы», — следует из сообщения кубинского министерства.

По данным ведомства, причиной отключения могла стать авария на одной из тепловых электростанций.

Также в министерстве энергетики и горной промышленности Кубы отметили, что процесс восстановления энергоснабжения уже начался. Сообщается, что специалистами были созданы «микросистемы электроснабжения» для обеспечения жизненно важных объектов на большей части территории страны.