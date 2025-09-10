Ричмонд
Принц Гарри встретился со своим отцом впервые за 19 месяцев

Принц Гарри в среду, 10 сентября, встретился со своим отцом Карлом III в Кларенс-Хаус, его лондонской резиденции. Эта встреча двух членов королевской семьи стала первой с февраля 2024 года — предыдущая состоялась спустя несколько дней после того, как 76-летний монарх сообщил о лечении от неизвестной формы рака.

40-летнего принца Гарри заметили подъезжающим на автомобиле к Кларенс-хаусу около 17:20 (19:20 по московскому времени — прим. «ВМ»). Он пробыл внутри резиденции Карла III около 55 минут.

Букингемский дворец и представитель принца Гарри сообщили, что отец и сын встретились за частным чаем, передает People.

Встретился ли принц Гарри также и со своим братом принцем Уильямом, остается неизвестным.

По данным журналистов, принц Уильям ранее наотрез отказался от примирения с братом и крайне негативно отнесся к встрече принца Гарри с Карлом III. В частных разговорах принц охарактеризовал возможное общение брата с королем как «ужасную идею».

16 августа в СМИ появилась информация о том, что состояние здоровья Карла III, который продолжает борьбу с онкологией, резко ухудшилось. Журналисты отметили, что монарх с трудом передвигается по своему поместью в Норфолке и регулярно пытается заглушить боль с помощью виски.

Принц Гарри: биография, личная жизнь, отношения с королевской семьей
Жизнь британской королевской семьи всегда привлекала внимание прессы, а принц Гарри — один из наиболее ярких ее представителей. Составили биографию младшего сына правящего ныне Карла III и покойной принцессы Дианы.
