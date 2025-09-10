Принц Гарри встретился со своим отцом впервые за 19 месяцев

Принц Гарри в среду, 10 сентября, встретился со своим отцом Карлом III в Кларенс-Хаус, его лондонской резиденции. Эта встреча двух членов королевской семьи стала первой с февраля 2024 года — предыдущая состоялась спустя несколько дней после того, как 76-летний монарх сообщил о лечении от неизвестной формы рака.