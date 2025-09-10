Россиянам дали советы по укреплению иммунитета осенью

Осенью особенно важно укрепить иммунитет, поможет в этом правильно подобранный рацион. Какие продукты рекомендуется добавить в меню, сообщила в беседе с изданием «Газета.Ru» врач-терапевт Ирина Тюрина.
— Важно включить в рацион продукты, богатые витамином Д. В их числе — жирные сорта рыбы (лосось, сельдь), яичные желтки. А тыква, морковь, черника, ежевика, виноград, рябина богаты микроэлементами, которые способствуют снижению воспаления, повышению антиоксидантной защиты и укреплению иммунитета в целом, — сообщила медик.
Врач также рекомендовала добавить в расписание физические нагрузки, так как они повышают общую устойчивость организма к заболеваниям.
Ранее 360.ru рассказал, что для укрепления иммунитета также полезно заботиться о микробиоте кишечника. Диета, богатая клетчаткой из овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов, способствует росту полезных бактерий.
Кстати, гранат, за счет значительного содержания витамина C, способствует и укреплению иммунитета, и улучшению пищеварения, передает телеканал «Царьград».