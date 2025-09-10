Россиянам дали советы по укреплению иммунитета осенью

— Важно включить в рацион продукты, богатые витамином Д. В их числе — жирные сорта рыбы (лосось, сельдь), яичные желтки. А тыква, морковь, черника, ежевика, виноград, рябина богаты микроэлементами, которые способствуют снижению воспаления, повышению антиоксидантной защиты и укреплению иммунитета в целом, — сообщила медик.