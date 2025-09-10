Какие мероприятия профсоюзы организуют ко Дню народного единства, рассказали в ФПБ

Так, Белорусский профсоюз работников леса и природопользования сегодня провел круглый стол, на который были приглашены как молодые специалисты, так и ветераны отрасли. «Всего порядка 80 участников, которые не только вспомнили историю, но и обсудили развитие сферы и страны в целом. Еще одну диалоговую площадку под названием “Созидаем будущее ВМЕСТЕ” готовится провести профсоюз работников транспорта и коммуникаций. Более 100 человек — работающая молодежь предприятий Белорусской железной дороги, члены молодежного совета отраслевого профсоюза — встретятся на базе Академии авиации. А молодежь и ветераны профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности соберутся на одной площадке и примут участие в интеллектуальной игре-квизе “Моц у адзінстве”. В рамках ее будут рассмотрены вопросы культурного и исторического наследия, события и памятные даты для нашей страны, — подчеркнули в пресс-службе. — Масштабно готовятся встретить День народного единства и работники сферы образования и науки. 16 сентября в столице стартует велопробег “Дорогами памяти”, в котором участие примут свыше 800 человек. Это работники отрасли, ректорский корпус, учащиеся и студенты различных учебных заведений из Минска и Минской области. Надо отметить, что велопробеги для представителей сферы образования будут организованы во всех регионах страны».