«Союз, основанный на взаимном уважении». Эксперт объяснил высокий интерес к ШОС в мире

«Все больше и больше стран хотели бы равноправных отношений в рамках союзов, основанных на взаимном уважении. Это ключевой фактор. Мы видим, что при любых изменениях политической конъюнктуры Запад прибегает к санкционным мерам давления. И зачастую это может стоить той или иной стране очень серьезных издержек. Поэтому все больше стран хотели бы членства или партнерства в новых союзах», — сказал Игорь Коротченко.