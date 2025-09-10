«Союз, основанный на взаимном уважении». Эксперт объяснил высокий интерес к ШОС в мире

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерес к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) можно объяснить тем, что многие страны привлекают союзы, основанные на взаимном уважении и равноправии. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил главный редактор журнала «Национальная оборона», российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко.
«Все больше и больше стран хотели бы равноправных отношений в рамках союзов, основанных на взаимном уважении. Это ключевой фактор. Мы видим, что при любых изменениях политической конъюнктуры Запад прибегает к санкционным мерам давления. И зачастую это может стоить той или иной стране очень серьезных издержек. Поэтому все больше стран хотели бы членства или партнерства в новых союзах», — сказал Игорь Коротченко.
Коротченко про формирование многополярного мира: неоколониальные практики Запада уходят в прошлое.
Эксперт пояснил, что речь идет о таких объединениях, в которых экономические механизмы являются полностью прозрачными и не носят дискриминационный характер: «Отсюда такой большой интерес десятков государств стать членами наших интеграционных объединений».-0-