Генерал Липовой: Пугачева могла видеться с Дудаевым на закрытых вечеринках

Российская певица Алла Пугачева, вставшая на защиту главы самопровозглашенной республики Ичкерия Джохара Дудаева, могла познакомиться с ним на одной из закрытых вечеринок для поп-звезд в 90-х, сообщил в беседе с aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Напомним, 10 сентября вышло интервью с Аллой Пугачевой, в котором она назвала Дудаева «приличным и порядочным человеком», которого она якобы лично знала.
Именно он в 1991 году со своими сторонниками захватил власть в Чечне, что привело к началу Первой чеченской войны.
Дудаева ликвидировали российские спецслужбы в 1996 году.
«Во-первых, то, что она заявила о знакомстве с Дудаевым, еще не значит, что так и было. А во-вторых, в те годы на Кавказе проводилось много закрытых вечеринок, куда поп-звезды ездили за огромные деньги. Вполне возможно, что они могли встретиться при таких обстоятельствах. Там за все платили, а звезды готовы были поехать хоть на край света, чтобы получить сказочные гонорары», — отметил генерал.
Липовой отметил, что Пугачева могла встречаться с Дудаевым уже тогда, когда он стал врагом России.
Ранее олигархи Рублевки объявили бойкот Пугачевой после оскорблений Ильи Резника.