Генерал Липовой: Пугачева могла видеться с Дудаевым на закрытых вечеринках

«Во-первых, то, что она заявила о знакомстве с Дудаевым, еще не значит, что так и было. А во-вторых, в те годы на Кавказе проводилось много закрытых вечеринок, куда поп-звезды ездили за огромные деньги. Вполне возможно, что они могли встретиться при таких обстоятельствах. Там за все платили, а звезды готовы были поехать хоть на край света, чтобы получить сказочные гонорары», — отметил генерал.