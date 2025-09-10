Генерал Липовой рассказал о наказании для Пугачевой за защиту Дудаева

«Пугачева, несмотря на свои абсурдные заявления, уже наказана. Она забыта поклонниками, телезрителями, ей нет дороги обратно в Россию. Она вынуждена делать теперь такие заявления, живя за границей. Фактически именно благодаря советским зрителям она взошла на Олимп, а теперь показывает свою “благодарность”. Она пытается обелить врагов России, тех, кто пытался оторвать Кавказ. Пугачева отказалась от своей родины, и теперь поливает грязью страну, но зато называет порядочными людьми тех, кто убивал русских», — отметил Липовой.