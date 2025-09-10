Генерал Липовой рассказал о наказании для Пугачевой за защиту Дудаева

Российская артистка Алла Пугачева не сможет вернуться в Россию и забыта поклонниками — это ее главное наказание за защиту главы самопровозглашенной республики Ичкерия Джохара Дудаева, сообщил в беседе с aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Напомним, 10 сентября вышло интервью с Аллой Пугачевой, в котором она назвала Дудаева «приличным и порядочным человеком», которого она якобы лично знала. Более того, певица извинилась за то, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Дудаев был жив.
Именно Джохар Дудаев в 1991 году со своими сторонниками захватил власть в Чечне и провозгласил независимость региона от России. Его действия и нежелание вести переговоры с Москвой привели к началу Первой чеченской войны, в результате которой погибли тысячи человек.
Дудаева ликвидировали российские спецслужбы в 1996 году.
«Пугачева, несмотря на свои абсурдные заявления, уже наказана. Она забыта поклонниками, телезрителями, ей нет дороги обратно в Россию. Она вынуждена делать теперь такие заявления, живя за границей. Фактически именно благодаря советским зрителям она взошла на Олимп, а теперь показывает свою “благодарность”. Она пытается обелить врагов России, тех, кто пытался оторвать Кавказ. Пугачева отказалась от своей родины, и теперь поливает грязью страну, но зато называет порядочными людьми тех, кто убивал русских», — отметил Липовой.
По словам генерала, подобные заявления Пугачева делает, чтобы напомнить о себе поклонникам, которые о ней давно забыли.
Ранее продюсер Дзюник заявил, что возвращение Пугачевой в Россию возможно после покаяния.