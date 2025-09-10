Стало известно, кто чаще всего страдает от мошенников в РФ

Мошенники совершают кражи со счетов россиян разными способами, в том числе, получая доступ к счетам обманом. Об этом рассказал в беседе с «Газетой.Ru» экономист Анатолий Никитин.
— Большинство краж со счетов россиян приходится на пенсионеров. Чтобы обезопасить свои средства, рекомендуется пользоваться только проверенными финансовыми приложениями, устанавливать сложные пароли, подключать оповещения об операциях и регулярно обновлять данные, — советует эксперт.
Экономист уточнил, что с 1 сентября банки обязаны при выдаче наличных проверять, не находится ли клиент под воздействием злоумышленников, а также не совершает ли операцию третье лицо за него. В этих случаях банк может ограничить операции по счету.
Ранее 360.ru рассказал о новой схемы телефонного мошенничества. Злоумышленники высылают сообщения в мессенджеры или на электронную почту с просьбой перезвонить, после чего пытаются получить данные для доступа к банковским приложениям.
Настоящий сотрудник банка никогда не попросит сообщить ему реквизиты карты или совершить какие-либо операции во время телефонного разговора, напоминает «Москва 24».