Стало известно, кто чаще всего страдает от мошенников в РФ

Экономист Никитин: пенсионеры чаще всего становятся жертвами мошенников в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники совершают кражи со счетов россиян разными способами, в том числе, получая доступ к счетам обманом. Об этом рассказал в беседе с «Газетой.Ru» экономист Анатолий Никитин.

— Большинство краж со счетов россиян приходится на пенсионеров. Чтобы обезопасить свои средства, рекомендуется пользоваться только проверенными финансовыми приложениями, устанавливать сложные пароли, подключать оповещения об операциях и регулярно обновлять данные, — советует эксперт.

Экономист уточнил, что с 1 сентября банки обязаны при выдаче наличных проверять, не находится ли клиент под воздействием злоумышленников, а также не совершает ли операцию третье лицо за него. В этих случаях банк может ограничить операции по счету.

Ранее 360.ru рассказал о новой схемы телефонного мошенничества. Злоумышленники высылают сообщения в мессенджеры или на электронную почту с просьбой перезвонить, после чего пытаются получить данные для доступа к банковским приложениям.

Настоящий сотрудник банка никогда не попросит сообщить ему реквизиты карты или совершить какие-либо операции во время телефонного разговора, напоминает «Москва 24».