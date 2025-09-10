Врач объяснила, почему на диете не уходят килограммы

Невозможность похудеть даже на диете может объясняться состоянием гормонов в организме. Об этом сообщила в разговоре с изданием «Газета.Ru» диетолог-эндокринолог Алена Барредо.
— Дисфункция щитовидной железы очень часто приводит к тому, что обмен веществ замедляется, и процесс жиросжигания блокируется. Вес начинает увеличиваться даже на фоне умеренного питания не только за счет жира, но и из-за отеков. Еще одной причиной может быть высокий уровень гормона стресса кортизола, который провоцирует организм запасать энергию, особенно в области живота, — заявила врач.
Она отметила, что также негативно может повлиять недостаток сна, который нарушает выработку гормонов, отвечающих за голод (грелин) и сытость (лептин). В состоянии усталости и стресса люди неосознанно тянутся к высококалорийной и сладкой пище.
Ранее 360.ru рассказал, что яблоки хорошо помогают при похудении, так как являются низкокалорийными — всего 50 калорий на 100 грамм дают чувство сытости за счет большого количества клетчатки в кожице.
При этом, диеты с жесткими ограничениями бессмысленны и в рамках снижения веса. Продержаться на них долго невозможно, а срывы, как правило, приводят не просто к откату, но и к увеличению исходного веса, передает «Москва 24».