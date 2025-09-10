Врач объяснила, почему на диете не уходят килограммы

— Дисфункция щитовидной железы очень часто приводит к тому, что обмен веществ замедляется, и процесс жиросжигания блокируется. Вес начинает увеличиваться даже на фоне умеренного питания не только за счет жира, но и из-за отеков. Еще одной причиной может быть высокий уровень гормона стресса кортизола, который провоцирует организм запасать энергию, особенно в области живота, — заявила врач.