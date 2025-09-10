Ричмонд
На «Госуслуги» падает письмо о ваших долгах: Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники отправляют россиянам фальшивые уведомления о долгах через «Госуслуги».

Источник: Комсомольская правда

Мошенники придумали новую схему для обмана россиян с использованием портала «Госуслуги». На россиян стали поступать фальшивые судебные решения, в которых говорится о взыскании несуществующих долгов. При этом аферисты пытаются использовать судебных приставов как инструмент обмана жертв.

Как передает «КП-Ростов», мошенники отправляют в госорганы фиктивные судебные решения, в которых указана одинаковая сумма долга россиян — 203 500 рублей. Так, источник сообщил, что на Кубани в отношении одной жительницы было сформировано несколько решений о взыскании денежных средств в разных районных отделах УФССП.

При этом сама женщина узнала об этом лишь после того, как заглянула на «Госуслуги». В суде, который был указан в документе с якобы решением о взыскании долга, также подтвердили, что такое дело просто не существует. Мошенники же, несмотря на предоставленную справку, продолжили возбуждать новые производства по фальшивому решению.

По данному факту правоохранителями Ростовской области уже возбуждены уголовные дела, детали инцидента уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что в МВД напомнили об уловке мошенников с якобы входом на портал «Госуслуги» через СМС и мессенджеры.