На «Госуслуги» падает письмо о ваших долгах: Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

При этом сама женщина узнала об этом лишь после того, как заглянула на «Госуслуги». В суде, который был указан в документе с якобы решением о взыскании долга, также подтвердили, что такое дело просто не существует. Мошенники же, несмотря на предоставленную справку, продолжили возбуждать новые производства по фальшивому решению.