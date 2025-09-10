«То, что нужно»: Пугачева рассказала о влюбленности в Галкина*

Певица Алла Пугачева рассказала, что чувствует себя счастливой в своем пятом браке с комиком и телеведущим Максимом Галкиным*. Подробностями личной жизни она поделилась в большом интервью журналистке Катерине Гордеевой* на YouTube.
— Я влюбилась, и все. Поняла, что это то, что нужно. И он понял, — поделилась артистка.
Артистка отметила, что между ней и мужем существует полная гармония. По ее словам, их объединяют не только интимные отношения, но и дружба, взаимопонимание и поддержка, необходимые для создания семьи. Пугачева считает, что их союз стал возможен благодаря схожему воспитанию в семьях.
Певица в том же интервью вспомнила о скандальном случае на телешоу талантов «Фактор А», с которого якобы из-за нее выгнали певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Артистка также рассказала, почему решилась на эмиграцию после того, как Максима Галкина* признали иностранным агентом.
Кроме того, певица поблагодарила поклонников за взаимную любовь и полувековую поддержку, а также отвергла многочисленные обвинения в предательстве России, которые стала получать в свой адрес после отъезда из страны. Она рассказала и том, что не любит, когда ее называют Примадонной.
*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.