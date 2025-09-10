Разработчик СhatGPT рассказал, как не подчиниться искусственному интеллекту

«Очень умный компьютер, который мы иногда слушаем, иногда игнорируем. Не думаю, что это будет восприниматься как нечто руководящее. Люди уже используют ChatGPT так, что многие могли бы сказать, что он умнее почти во всем. Но они все еще принимают решения, они решают, что спросить, к чему прислушаться, к чему нет», — сказал Альтман в интервью журналисту Такеру Карлсону.