Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разработчик СhatGPT рассказал, как не подчиниться искусственному интеллекту

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Глава компании-разработчика СhatGPT OpenAI Сэм Альтман заявил, что программы искусственного интеллекта не подчиняют человечество, потому что люди сами решают, когда слушать совета самообучающихся моделей.

Источник: © РИА Новости

«Очень умный компьютер, который мы иногда слушаем, иногда игнорируем. Не думаю, что это будет восприниматься как нечто руководящее. Люди уже используют ChatGPT так, что многие могли бы сказать, что он умнее почти во всем. Но они все еще принимают решения, они решают, что спросить, к чему прислушаться, к чему нет», — сказал Альтман в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Он подчеркнул, что его компания не станет строить «атакующие беспилотники-убийцы». «Я не знаю, как военные используют ChatGPT, но я подозреваю, что многие в армии спрашивают ChatGPT о советах», — сказал Альтман.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше