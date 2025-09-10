Назван топ популярных направлений для путешествий в бархатный сезон

Бархатный сезон в разгаре, это время популярно для отдыха за счет комфортной погоды и снижения количества туристов как в России, так и за рубежом. О том, какие направления популярны у отечественных путешественников этой осенью, выяснили аналитики сервиса бронирования отелей, результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».
— 42% россиян собираются отправиться в путешествие в бархатный сезон, 82% респондентов планируют путешествия внутри страны. Среди популярных направлений — Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Также в список достаточно популярных у путешественников городов входят Иркутск и Барнаул, Махачкала, Тверь, Томск, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что на бархатный сезон стоимость проживания в топ-10 направлениях снизилась в среднем на 4% по сравнению с летним сезоном текущего года.
Кстати, согласно прогнозам, предстоящей зимой самыми привлекательными зарубежными направлениями для отдыха у россиян станут Мальдивы, Таиланд и Вьетнам, сообщил RT.
Ранее 360.ru рассказал, что, среди зарубежных направлений, осенью особенно привлекательны Анталия, Бодрум и Кемер. В это время можно не только отдохнуть на пляже, но и посетить экскурсии по достопримечательностям, таким как древний город Перге и мечети Стамбула.