Швеция направит в Польшу средства ПВО и авиацию

Швеция срочно направит в Польшу средства ПВО и авиацию, а Нидерланды — зенитные ракетные комплексы Patriot, системы NASAMS, средства борьбы с беспилотниками, а также 300 военнослужащих. Об этом в среду, 10 сентября, сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
— Чехия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии — все союзники готовы оказать поддержку и сделали конкретные заявления. Вступление в силу статьи 4 Североатлантического договора — редкая и серьезная ситуация, — заявил глава польского оборонного ведомства.
Он не уточнил, идет ли речь об озвученной ранее договоренности, согласно которой голландские ЗРК в декабре заменят немецкие батареи, развернутые в районе Жешув-Ясенки, через которую проходят поставки западной военной помощи Киеву, или сроки миссии сдвинут, передает Интерфакс.
Утром 10 сентября польские военные применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией».
Также Туск заявил, что страна попросит НАТО о применении четвертой статьи после случившегося. Согласно информации иностранных СМИ, альянс не расценивает инцидент с дронами в Польше как атаку на страну.