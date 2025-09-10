Швеция направит в Польшу средства ПВО и авиацию

Швеция срочно направит в Польшу средства ПВО и авиацию, а Нидерланды — зенитные ракетные комплексы Patriot, системы NASAMS, средства борьбы с беспилотниками, а также 300 военнослужащих. Об этом в среду, 10 сентября, сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.