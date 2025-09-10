НАСА ограничило доступ граждан Китая к своим объектам

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА подтвердило РИА Новости, что ограничило возможности граждан Китая по участию в его деятельности, лишив их доступа к своим информационным системам и физического доступа к объектам.
Об ограничении доступа ранее передавало агентство Блумберг.
«НАСА приняло внутренние меры в отношении граждан Китая, включая ограничение физического и кибербезопасного доступа к нашим объектам, материалам и сети, чтобы обеспечить безопасность нашей работы», — заявила пресс-секретарь агентства Бетани Стивенс.
Исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи заявил в среду, что Соединенные Штаты не позволят Китаю опередить себя в области исследований Луны.