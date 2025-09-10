«Действуют во вред своим же людям». Караев о закрытии Польшей границы с Беларусью

«Специалисты прекрасно разбираются, что такое ударная группировка, — отметил он. — Когда люди тренируют маневренную оборону, это не подготовка к вторжению. Мы прекрасно понимаем: ни к агрессии, ни к провокации наши Вооруженные Силы, силовые структуры не готовятся. Они готовятся только защищать страну. Все это происходит на фоне информационной войны, когда нагнетают страхи среди собственных граждан и у мирового сообщества. У нас же, наоборот, идет разъяснительная работа с гражданами: прозрачность, открытость. Мы все видим, что происходит».