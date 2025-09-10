«Действуют во вред своим же людям». Караев о закрытии Польшей границы с Беларусью

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Польши наносит вред своим же людям, принимая решение о закрытии границы с Беларусью. Таким мнением во время пресс-конференции для республиканских и региональных СМИ поделился председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.
Убытки понесут не только белорусы, но и европейцы. Ожидающие в очереди на въезд в Польшу о закрытии границы «За что мы страдаем?» Закрытие границы с Беларусью кардинально нарушило планы жительницы Польши.
Юрий Караев отметил, что польские власти традиционно сопровождают проведение учений «Запад» истеричными заявлениями, а в этот раз пошли на радикальные меры и осложнили жизнь своим же гражданам. Заявления польской стороны носят пропагандистский характер, подчеркнул глава Гродненского региона.
«Руководство Польши стремится к региональному лидерству, а для этого им нужно зарабатывать дивиденды на враждебности к нашей стране. И вот уже вступила в дело информационно-психологическая война», — сказал председатель облисполкома, пояснив, что любой шаг белорусской стороны поляки стараются подать под нужным для них ракурсом.
Юрий Караев между тем заметил, что его настораживает ситуация, связанная со строительством дороги к закрытому погранпереходу «Кузница» («Брузги» — с белорусской стороны). «Когда границу ты сам закрыл, но дорогу к ней делаешь, возникает вопрос: для чего? И замаскировать это очень тяжело», — заметил он.
Что касается учений «Запад — 2025», председатель облисполкома напомнил, что они оттянуты вглубь страны, и подчеркнул их исключительно оборонительный характер.
«Специалисты прекрасно разбираются, что такое ударная группировка, — отметил он. — Когда люди тренируют маневренную оборону, это не подготовка к вторжению. Мы прекрасно понимаем: ни к агрессии, ни к провокации наши Вооруженные Силы, силовые структуры не готовятся. Они готовятся только защищать страну. Все это происходит на фоне информационной войны, когда нагнетают страхи среди собственных граждан и у мирового сообщества. У нас же, наоборот, идет разъяснительная работа с гражданами: прозрачность, открытость. Мы все видим, что происходит».
Юрий Караев также прокомментировал рекомендации польской стороны своим гражданам покинуть Беларусь. «Они отреагировали на задержание польского гражданина, которого подозревают в шпионаже. Задержание обоснованное. Но польские власти накручивают своих граждан: мол, задержали обычного человека. Они создают образ, что Беларусь ведет себя недружественно. Людям, которые не разбираются в политике, военном деле, в работе спецслужб, это преподносят именно так: “Ехать туда нельзя, опасно”. Так все и накручивается», — сказал Юрий Караев. -0-
Фото Леонида Щеглова.