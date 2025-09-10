Убытки понесут не только белорусы, но и европейцы. Ожидающие в очереди на въезд в Польшу о закрытии границы

Мужчина, также ожидающий в очереди рассказал, что год назад из Германии переехал в Брест, но родственные связи не потерял. «Сколько раз уже билет покупаю, и он просто сгорает. Сейчас вот на самолет билет сгорает, получается. Не очень хорошие прогнозы, — считает мужчина. — Истерия такая там идет, что сейчас захватят. Когда я разговариваю иногда с поляками, то они очень недовольны, потому что у них там много что разрушилось в том же бизнесе. А нам тоже трудно — мне вот, допустим, к маме съездить нужно, дела все сюда перевезти».