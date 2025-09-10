Убытки понесут не только белорусы, но и европейцы. Ожидающие в очереди на въезд в Польшу о закрытии границы

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О ситуации у пункта пропуска «Брест» — единственного открытого для пассажирского транспорта на белорусско-польской границе, проинформировали в эфире ОНТ.
«Люди в спешке меняют планы». Что происходит на границе с Польшей? «Ситуация — кошмар!» Рассказываем об атмосфере перед пунктом пропуска «Брест» «Люди не могут вернуться домой»: «Гроднооблавтотранс» о закрытии границы с Польшей.
Ожидающая выезда женщина рассказала, что едет к сестре на юбилей. «Я не была у нее больше десяти лет. И мне ехать еще до Свиноуйсьце. Думаю, что через Литву тогда придется. Или, как дети сказали, — Турция. Турция, Грузия — летают же самолеты. Еще пока не отменили. Ну, Эмираты в крайнем случае, хоть не летаем туда — так тяжело. Но будем, если что-то, добираться», — сказала она.
«Действуют во вред своим же людям». Караев о закрытии Польшей границы с Беларусью.
Мужчина, также ожидающий в очереди рассказал, что год назад из Германии переехал в Брест, но родственные связи не потерял. «Сколько раз уже билет покупаю, и он просто сгорает. Сейчас вот на самолет билет сгорает, получается. Не очень хорошие прогнозы, — считает мужчина. — Истерия такая там идет, что сейчас захватят. Когда я разговариваю иногда с поляками, то они очень недовольны, потому что у них там много что разрушилось в том же бизнесе. А нам тоже трудно — мне вот, допустим, к маме съездить нужно, дела все сюда перевезти».
Официальный представитель предприятия «Минсктранс» Елена Громыко рассказала, что с 12 по 16 сентября отменяется выполнение некоторых рейсов по международным маршрутам Минск — Варшава, Варшава — Минск, а также Минск — Мюнхен и Мюнхен — Минск. Пассажирам будет обеспечен возврат билетов за невыполненные рейсы, пояснила она.
В пункте пропуска «Козловичи» (единственный пункт пропуска из Беларуси в Польшу, через который пропускают грузовой транспорт) также собирает большие очереди. Один из водителей большегруза рассказал, что везет из Беларуси овощи, а они относятся к скоропортящимся продуктам. «На завтра должна была загрузка быть, но ее отменили. Лично я сам отменил ее, потому что боюсь, что можно остаться с этим грузом. Убытки понесет как белорусская сторона, так и европейская. Это большой рынок работы — вся логистика рухнет с европейской стороны».-0-
Фото Виолетты Южаковой.