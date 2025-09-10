Министр внутренних дел ФРГ назвал поджог опор ЛЭП тщательно спланированным

Глава МВД Германии Александер Добриндт выступил с заявлением, что поджог опор ЛЭП в Берлине был тщательно спланированным актом. Об этом пишет местное агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA).
«Поразительно, что эти распределительные станции были выбраны целенаправленно, а не произвольно. Это означает, что они должны были к этому подготовиться, им нужно было провести анализ, чтобы определить, где они хотели повредить электросеть, чтобы причинить максимальный ущерб», — заявил политик.
Кроме того, министр внутренних дел Германии добавил, что в настоящее время правоохранители не могут точно сказать, действительно ли опубликованное в Сети признание принадлежало злоумышленникам.
Напомним, поджог ЛЭП на юго-востоке Берлина привел к крупнейшему за шесть лет отключению света в немецкой столице. По данными СМИ, без света остаются порядка 50 тысяч домохозяйств.