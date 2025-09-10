Шедевр, забытый на века: В Париже нашли картину Рубенса, которую 400 лет считали утраченной

По мнению специалистов, работа была создана Рубенсом для частного собрания, а в XIX веке принадлежала французскому художнику Вильяму Бугро, после чего перешла к владельцам особняка, где и хранилась до настоящего времени. Осена охарактеризовал находку как крайне редкое и потрясающее открытие, отметив отличную сохранность полотна. Картина будет выставлена на аукционе 30 ноября текущего года.