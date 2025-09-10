Ричмонд
На американского политического активиста Чарли Кирка совершили покушение

На известного американского консерватора, политического активиста и сторонника действующего президента Дональда Трампа Чарли Кирка было совершено покушение. Об этом сообщает The Guardian.

В него выстрелили во время его выступления на кампусе Университета Юта Вэлли, пуля попала в шею. После выстрела на месте началась паника, люди начали разбегаться в разные стороны. Предварительно, сейчас пострадавший в больнице в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте работают полиция и все экстренные службы, говорится в материале.

Кирк — популярный консерватор-республиканец, известный своими дебатами со сторонниками Демократической партии США в университетах.

В прошлом году и сам Дональд Трамп, на тот момент будущий президент Соединенных Штатов, подвергся покушению во время одного из своих выступлений в рамках предвыборной кампании. Громкое покушение на Трампа произошло 14 июля прошлого года во время предвыборного митинга в городе Батлер. «Вечерняя Москва» выяснила подробности происшествия. После инцидента в разведке США сообщили, что не исключают новых попыток покушения на его жизнь.

