На американского политического активиста Чарли Кирка совершили покушение

В прошлом году и сам Дональд Трамп, на тот момент будущий президент Соединенных Штатов, подвергся покушению во время одного из своих выступлений в рамках предвыборной кампании. Громкое покушение на Трампа произошло 14 июля прошлого года во время предвыборного митинга в городе Батлер. «Вечерняя Москва» выяснила подробности происшествия. После инцидента в разведке США сообщили, что не исключают новых попыток покушения на его жизнь.