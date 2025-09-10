Появились кадры покушения на известного американского консерватора Чарли Кирка

Правоохранители в январе задержали в американском штате Флорида мужчину, который на своей странице в соцсети угрожал убить Дональда Трампа. Подобные угрозы быстро привлекают внимание американских правоохранителей из-за того, что республиканца уже несколько раз пытались убить. Так, в ночь на 14 июля прошлого года стало известно о покушении на Трампа во время предвыборного митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. «Вечерняя Москва» тогда выяснила подробности происшествия.