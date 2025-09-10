Появились кадры покушения на известного американского консерватора Чарли Кирка

Неизвестный выстрелил в американского консервативного активиста Чарли Кирка во время выступления в кампусе Университета Юта Вэлли. После случившегося пострадавшего, в шею которого влетела пуля, экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Соответствующие кадры в среду, 10 сентября, опубликовал телеканал NBC News.
После стрельбы на месте началась паника, и люди начали разбегаться в разные стороны. Стрелка, предварительно, удалось задержать. Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал молиться за активиста.
Кирк является сторонником президента США Дональда Трампа. Он известен тем, что приходит в университеты и спорит со сторонниками Демократической партии. Кроме того, он также ведет подкасты с миллионами подписчиков в социальных сетях.
Правоохранители в январе задержали в американском штате Флорида мужчину, который на своей странице в соцсети угрожал убить Дональда Трампа. Подобные угрозы быстро привлекают внимание американских правоохранителей из-за того, что республиканца уже несколько раз пытались убить. Так, в ночь на 14 июля прошлого года стало известно о покушении на Трампа во время предвыборного митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. «Вечерняя Москва» тогда выяснила подробности происшествия.
15 сентября прошлого года на политика совершили новую попытку покушения: возле гольф-клуба Трампа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, прогремели выстрелы. 13 октября в Калифорнии предотвратили уже третью попытку покушения на политика. Готовивший расправу преступник был членом правой антиправительственной группировки.