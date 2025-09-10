Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Драка на парковке в Махачкале: две женщины напали на мать с детьми

В Дагестане женщины напали на мать с детьми из-за парковки.

Источник: Комсомольская правда

Две женщины в Махачкале напали на мать с детьми. Конфликт произошел на парковке у многоквартирного дома. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».

Уточняется, что инцидент начался со спора из-за парковочного места. Водитель автомобиля в вечернее время пыталась припарковаться рядом с детьми, на что мать попросила не занимать эту площадку. Словесная перепалка быстро переросла в драку.

Одна из женщин ударила мать с ребенком на руках по лицу. К нападению сразу присоединилась ее спутница. Пострадавшая оказала сопротивление, началась потасовка. Все происходило на глазах у детей.

Очевидцы вмешались и разняли женщин. Одна из соседок забрала маленького ребенка, чтобы уберечь его от травм. Пострадавшая получила легкие телесные повреждения и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия». В случае, если суд признает вину подозреваемых, им по закону грозит до семи лет лишения свободы. Следственный комитет по Дагестану устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

Драка двух женщин яйцами в Ростове-на-Дону попала на видео.