Драка на парковке в Махачкале: две женщины напали на мать с детьми

Две женщины в Махачкале напали на мать с детьми. Конфликт произошел на парковке у многоквартирного дома. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».
Уточняется, что инцидент начался со спора из-за парковочного места. Водитель автомобиля в вечернее время пыталась припарковаться рядом с детьми, на что мать попросила не занимать эту площадку. Словесная перепалка быстро переросла в драку.
Одна из женщин ударила мать с ребенком на руках по лицу. К нападению сразу присоединилась ее спутница. Пострадавшая оказала сопротивление, началась потасовка. Все происходило на глазах у детей.
Очевидцы вмешались и разняли женщин. Одна из соседок забрала маленького ребенка, чтобы уберечь его от травм. Пострадавшая получила легкие телесные повреждения и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия». В случае, если суд признает вину подозреваемых, им по закону грозит до семи лет лишения свободы. Следственный комитет по Дагестану устанавливает все обстоятельства произошедшего.
