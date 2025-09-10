«Как друзья в эфире»: «НАШЕ Радио» объяснило высокий спрос на радиорекламу

В «Мультимедиа холдинге» согласились с аналитическими данными, указывающими на растущую популярность радиорекламы. По мнению холдинга, это связано с тем, что слушатели воспринимают ведущих любимых радиостанций как близких друзей в эфире, что повышает доверие ко всему контенту, включая рекламные сообщения.
«Рынок радиорекламы в России показал уверенный рост на 15% в первом полугодии 2025 года и подавляющая часть рынка была сформирована бюджетами крупнейших рекламодателей. Радио остаётся востребованным благодаря уникальному формату: его слушают повсюду — дома, в дороге, в офисе, совмещая с другими занятиями. Такой постоянный контакт с аудиторией незаменим — радио становится частью образа жизни, и поэтому ему больше доверяют», — заявил председатель совета директоров «Мультимедиа холдинга» Виталий Богданов.
Существенным конкурентным преимуществом является оперативность и экономическая эффективность радиорекламы. В отличие от телевизионных роликов, радиорекламу можно создать и вывести в эфир за считанные часы, что позволяет быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.
Кроме того, радио обходит проблемы интернет-рекламы, такие как блокировка объявлений и пользовательская усталость от навязчивых форматов. Особенно ценится возможность охвата аудитории в различных жизненных контекстах — дома, в автомобиле, на работе — что делает радио по-настоящему универсальным медиаканалом.
