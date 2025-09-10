«Как друзья в эфире»: «НАШЕ Радио» объяснило высокий спрос на радиорекламу

«Рынок радиорекламы в России показал уверенный рост на 15% в первом полугодии 2025 года и подавляющая часть рынка была сформирована бюджетами крупнейших рекламодателей. Радио остаётся востребованным благодаря уникальному формату: его слушают повсюду — дома, в дороге, в офисе, совмещая с другими занятиями. Такой постоянный контакт с аудиторией незаменим — радио становится частью образа жизни, и поэтому ему больше доверяют», — заявил председатель совета директоров «Мультимедиа холдинга» Виталий Богданов.