Врач назвала главные признаки осенней депрессии

Осенняя депрессия — не выдуманное заболевание, а сезонное расстройство, которое может проявиться в осенне-зимний. Как заподозрить его у себя или своих родных, рассказала изданию «РИАМО» невролог Екатерина Демьяновская.
— Сезонное аффективное расстройство можно заподозрить, если из года в год в осенне-зимний период появляется чувство апатии и большую часть времени человек грустит и чувствует себя подавленным даже без видимых причин. Он теряет интерес к занятиям, которые недавно приносили удовольствие, быстро устает, но при этом не может заснуть, — объяснила доктор.
Врач уточнила, что также у пациентов часто появляется тяга к вредной еде, наблюдается набор веса, а в тяжелых случаях могут возникнуть даже суицидальные мысли.
