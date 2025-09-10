Ричмонд
Врач назвала главные признаки осенней депрессии

У пациентов часто появляется тяга к вредной еде, наблюдается набор веса.

Источник: Комсомольская правда

Осенняя депрессия — не выдуманное заболевание, а сезонное расстройство, которое может проявиться в осенне-зимний. Как заподозрить его у себя или своих родных, рассказала изданию «РИАМО» невролог Екатерина Демьяновская.

— Сезонное аффективное расстройство можно заподозрить, если из года в год в осенне-зимний период появляется чувство апатии и большую часть времени человек грустит и чувствует себя подавленным даже без видимых причин. Он теряет интерес к занятиям, которые недавно приносили удовольствие, быстро устает, но при этом не может заснуть, — объяснила доктор.

Врач уточнила, что также у пациентов часто появляется тяга к вредной еде, наблюдается набор веса, а в тяжелых случаях могут возникнуть даже суицидальные мысли.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что осенью рекомендуется добавить света в повседневную жизнь, ведь чем больше света дома и на работе, тем лучше для эмоционального состояния человека. Также важно наладить режим сна и сократить время использования компьютера и гаджетов.