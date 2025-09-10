Врач назвала главные признаки осенней депрессии

— Сезонное аффективное расстройство можно заподозрить, если из года в год в осенне-зимний период появляется чувство апатии и большую часть времени человек грустит и чувствует себя подавленным даже без видимых причин. Он теряет интерес к занятиям, которые недавно приносили удовольствие, быстро устает, но при этом не может заснуть, — объяснила доктор.