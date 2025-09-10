Химик перечислил признаки поддельного алкоголя

Употребление поддельного алкоголя, произведенного с нарушением технологий из неизвестных продуктов, может стоить потребителю не только здоровья, но и жизни. Признаки, по которым можно выявить суррогат, перечислил в разговоре с «Газетой.Ru» химик Андрей Дорохов.
— Любые резкие, отталкивающие или нехарактерные запахи — тревожный сигнал. Резкий химический запах, напоминающий ацетон, растворитель или антисептик, может косвенно свидетельствовать о наличии метанола. Также должны насторожить оттенки плесени, затхлости или неестественная парфюмерная отдушка, — заявил эксперт.
Он добавил, что прозрачные напитки, должны быть кристально чистыми, без мути, маслянистых разводов или осадка. У окрашенных напитков цвет должен быть естественным и однородным. Слишком интенсивный цвет может указывать на чрезмерное использование красителя, что часто маскирует низкое качество спирта.
Главные признаки опасного алкоголя — отсутствие акцизной марки, подозрительно низкая цена и продажа на разлив. Такой товар не проходит контроль, а значит, в нём может быть что угодно, передает телеканал «Царьград».
В случае отравления метанолом у человека появляются судороги и сильная боль в животе. При этом, симптомы могут появиться тне сразу. Например, у некоторых людей они могут возникнуть на следующий день, в зависимости от дозы попавшего в организм метанола, сообщила «Москва 24».