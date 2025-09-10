Химик перечислил признаки поддельного алкоголя

В случае отравления метанолом у человека появляются судороги и сильная боль в животе. При этом, симптомы могут появиться тне сразу. Например, у некоторых людей они могут возникнуть на следующий день, в зависимости от дозы попавшего в организм метанола, сообщила «Москва 24».