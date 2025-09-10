Финаналитик рассказал, как выгодно вложить деньги осенью 2025 года

Чтобы получить максимальную выгоду, следует складывать накопленные средства на банковский вклад, причем краткосрочный. Такой совет озвучил в беседе с изданием «РИАМО» бизнес-аналитик Александр Матанцев.
— Самые привлекательные условия на рынке сегодня предлагаются по вкладам на короткие сроки — 2−3 месяца. Банки, ожидая смягчения денежно-кредитной политики, уже не столь охотно предлагают высокие проценты на длинные сроки, — считает специалист в сфере финансов.
Эксперт уточнил, что такая стратегия позволит получить хорошую выгоду, но не лишает гибкости и не замораживает средства на долгий срок.
Тем временем россиянам стал доступен социальный вклад — это новый депозитный продукт, который банки начали предлагать гражданам, получающим государственные меры поддержки, сообщил RT. Главные преимущества социального вклада — повышенная процентная ставка, а также удобный режим пользования средствами.
По данным 360.ru, семь из 20 крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам за первую неделю сентября. При этом средняя ставка по вкладам сроком на полтора года достигла 10,62%.