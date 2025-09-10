СМИ: Задержан стрелявший в правого активиста Чарли Кирка

О произошедшем стало известно вечером 10 сентября. В Чарли Кирка выстрелили во время его выступления на кампусе Университета Юта Вэлли, пуля попала в шею. После выстрела на месте происшествия началась паника — посетители начали разбегаться в разные стороны. По предварительной информации, сейчас Кирк находится в больнице в тяжелом состоянии.