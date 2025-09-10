Ричмонд
СМИ: Задержан стрелявший в правого активиста Чарли Кирка

Американские правоохранители в среду, 10 сентября, задержали мужчину, который, предположительно, выстрелил в правого политического активиста Чарли Кирка.

По данным полиции, подозреваемый отказался давать показания и заявил, что имеет право хранить молчание.

— Подозреваемый задержан, полиция расследует стрельбу, сообщил Университет долины Юты сегодня днем ​​студентам, — передает NBC News.

О произошедшем стало известно вечером 10 сентября. В Чарли Кирка выстрелили во время его выступления на кампусе Университета Юта Вэлли, пуля попала в шею. После выстрела на месте происшествия началась паника — посетители начали разбегаться в разные стороны. По предварительной информации, сейчас Кирк находится в больнице в тяжелом состоянии.

Позднее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент выстрела в Чарли Кирка. Активист является сторонником президента США Дональда Трампа и известен тем, что приходит в университеты и вступает в дискуссию со сторонниками американской Демократической партии.

