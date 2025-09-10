Ричмонд
На Кубе случился новый блэкаут

Минэнерго Кубы сообщило, что вся страна вновь осталась без света.

Источник: Комсомольская правда

На Кубе случился очередной блэкаут из-за отключения Национальной электроэнергетической системы (SEN), которая снабжает светом большую часть острова. Местные власти сейчас пытаются решить этот вопрос. Об этом рассказало Министерство энергетики и горной промышленности Кубы в своих соцсетях.

Известно, что страна в последние годы пережаривает серьезный кризис в энергетической сфере. В государстве стали часто ломаться крупные теплоэлектростанции.

По информации министерства, отключение энергосистемы, возможно, связано с внезапной поломкой теплоэлектростанции Antonio Guiteras в Матансасе. Однако причины инцидента все еще выясняются.

В ведомстве также уточнили, что для обеспечения функционирования ключевых объектов на большинстве территории страны были созданы автономные электроснабжающие микросистемы.

Напомним, что 9 сентября аналогичная ситуация произошла и в Германии, а точнее в ее столице — Берлине. Известно, что в городе остались бе света примерно 50 тысяч домохозяйств и компаний. Спецслужбы ФРГ не исключают возможность поджога.