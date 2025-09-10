На Кубе случился новый блэкаут

На Кубе случился очередной блэкаут из-за отключения Национальной электроэнергетической системы (SEN), которая снабжает светом большую часть острова. Местные власти сейчас пытаются решить этот вопрос. Об этом рассказало Министерство энергетики и горной промышленности Кубы в своих соцсетях.
Известно, что страна в последние годы пережаривает серьезный кризис в энергетической сфере. В государстве стали часто ломаться крупные теплоэлектростанции.
По информации министерства, отключение энергосистемы, возможно, связано с внезапной поломкой теплоэлектростанции Antonio Guiteras в Матансасе. Однако причины инцидента все еще выясняются.
В ведомстве также уточнили, что для обеспечения функционирования ключевых объектов на большинстве территории страны были созданы автономные электроснабжающие микросистемы.
Напомним, что 9 сентября аналогичная ситуация произошла и в Германии, а точнее в ее столице — Берлине. Известно, что в городе остались бе света примерно 50 тысяч домохозяйств и компаний. Спецслужбы ФРГ не исключают возможность поджога.