Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп после покушения на Кирка призвал молиться за него: «Он был отличным парнем с головы до ног»

Дональд Трамп прокомментировал покушение на политика Чарли Кирка.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал покушение на американского политика и своего сторонника Чарли Кирка. Инцидент произошел в США в среду, 10 сентября.

«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, которого ранили. Он был отличным парнем с головы до ног. Да благословит его Бог!» — написал Трамп в личном аккаунте в социальной сети.

Ранее KP.RU сообщал, что сторонник Республиканской партии и активист Чарли Кирк был госпитализирован после покушения на него в США. Неизвестный мужчина, выстреливший в политика во время его выступления, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Информация о состоянии Кирка в настоящий момент не известна. Как сообщает издание The Guardian, нападавший совершил выстрел в политика во время проведения дебатов в штате Юта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше