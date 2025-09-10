Трамп после покушения на Кирка призвал молиться за него: «Он был отличным парнем с головы до ног»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал покушение на американского политика и своего сторонника Чарли Кирка. Инцидент произошел в США в среду, 10 сентября.
«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, которого ранили. Он был отличным парнем с головы до ног. Да благословит его Бог!» — написал Трамп в личном аккаунте в социальной сети.
Ранее KP.RU сообщал, что сторонник Республиканской партии и активист Чарли Кирк был госпитализирован после покушения на него в США. Неизвестный мужчина, выстреливший в политика во время его выступления, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Информация о состоянии Кирка в настоящий момент не известна. Как сообщает издание The Guardian, нападавший совершил выстрел в политика во время проведения дебатов в штате Юта.