Трамп отреагировал на покушение на своего сторонника Чарли Кирка

Правоохранители в январе задержали во Флориде мужчину, который угрожал убить Трампа. Подобные угрозы быстро привлекают внимание правоохранителей из-за того, что республиканца уже несколько раз пытались убить. Так, в ночь на 14 июля прошлого года стало известно о покушении на Трампа во время предвыборного митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. «Вечерняя Москва» тогда выяснила подробности происшествия.