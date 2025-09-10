Трамп отреагировал на покушение на своего сторонника Чарли Кирка

Президент США Дональд Трамп в среду, 10 сентября, на странице в социальной сети Truth Social призвал сограждан молиться за своего сторонника, консервативного активиста Чарли Кирка. Глава государства подчеркнул, что тот — «отличный парень».
— Мы все должны молиться за Чарли Кирка, на которого было совершено покушение, — написал Трамп.
Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в кампусе Университета Юта Вэлли. После случившегося пострадавшего, в шею которого влетела пуля, экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. После стрельбы на месте началась паника, и люди начали разбегаться в разные стороны. Стрелка, предварительно, удалось задержать. Вице-президент США Вэнс также призвал молиться за активиста.
Правоохранители в январе задержали во Флориде мужчину, который угрожал убить Трампа. Подобные угрозы быстро привлекают внимание правоохранителей из-за того, что республиканца уже несколько раз пытались убить. Так, в ночь на 14 июля прошлого года стало известно о покушении на Трампа во время предвыборного митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. «Вечерняя Москва» тогда выяснила подробности происшествия.