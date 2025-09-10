«Плакали, прощались с детьми». Что чувствуют люди, застрявшие на границе с Польшей

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как складывается ситуация на границе с Польшей, проинформировали в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Пожилая женщина, которая ждет выезда из Беларуси, очень близко восприняла новость о закрытии границы, так как здесь остаются родственники. «Плакали, прощались с детьми и сказали: сможем — переедем (через границу. — Прим. БЕЛТА.), не сможем — вернемся, — рассказала она. — Мы сами из Украины и приезжали в Гродно к детям. Жили у детей два месяца. Мы страдаем, мы пенсионеры, нам по 80 лет. Стояли в очереди двое суток, обратно едем — то же самое творится».
Еще одна женщина Беларусь посещают ежегодно, потому что у нее здесь тоже живут родственники. А сейчас вместе с сыном они едут в Германию. Их автобус стоял первым в направлении границы несколько часов. «У нас был прямой автобус на 12 сентября. Раз уж хотели закрыть границу, можно было и раньше предупредить. Привыкли ждать, потому что такая ситуация длится много последних лет. Привыкли к плохому, к сожалению», — с грустью поделилась она.
Среди ожидающих выезда и белорусские блогеры — девушки едут в Румынию, чтобы поучаствовать в конкурсе. «Ехала две недели назад, и тоже мы точно так же поменялись через 24 часа автобусами, а после этого еще 17 часов простояли. Испорченный отдых. Это печально», — сказала одна из них.
«Сделать визу сейчас недешево. Сколько времени ты на это тратишь! Потом — покупка авиабилетов, которые не вернуть. Надеемся, что успеем проехать, потому что уже на завтра у нас куплены билеты», — добавила вторая девушка. -0-