«Плакали, прощались с детьми». Что чувствуют люди, застрявшие на границе с Польшей

Еще одна женщина Беларусь посещают ежегодно, потому что у нее здесь тоже живут родственники. А сейчас вместе с сыном они едут в Германию. Их автобус стоял первым в направлении границы несколько часов. «У нас был прямой автобус на 12 сентября. Раз уж хотели закрыть границу, можно было и раньше предупредить. Привыкли ждать, потому что такая ситуация длится много последних лет. Привыкли к плохому, к сожалению», — с грустью поделилась она.