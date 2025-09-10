Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председатель СК РФ затребовал доклад по участкам для многодетных в Волгодонске

Александр Бастрыкин контролирует дело о нарушении прав многодетных под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о нарушении прав многодетных семей в Ростовской области. Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления Аслану Хуаде предоставить повторный отчет о ходе расследования уголовного дела.

Как уточняют в СУ СК по Ростовской области, конфликтная ситуация возникла вокруг земельных участков, выделенных многодетным семьям в Волгодонске около десяти лет назад. Земля была предоставлена без необходимой инфраструктуры — дорог и коммуникаций. Особую остроту проблеме придает требование условие самостоятельно оплачивать подключение к электросетям, что для многих семей является непосильной финансовой нагрузкой.

Многочисленные обращения граждан в различные инстанции не принесли результатов. Жители Волгодонска повторно обратились через социальную сеть «ВКонтакте» в приемную Бастрыкина, разместив видеообращение с жалобой на бездействие властей.

Напомним, ранее председатель СК России уже ставил данную ситуацию на контроль, и теперь расследуется уголовное дело.

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

Уголовное дело из-за нарушения прав жильцов коттеджного поселка возбудят в Ростовской области.