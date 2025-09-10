Председатель СК РФ затребовал доклад по участкам для многодетных в Волгодонске

Как уточняют в СУ СК по Ростовской области, конфликтная ситуация возникла вокруг земельных участков, выделенных многодетным семьям в Волгодонске около десяти лет назад. Земля была предоставлена без необходимой инфраструктуры — дорог и коммуникаций. Особую остроту проблеме придает требование условие самостоятельно оплачивать подключение к электросетям, что для многих семей является непосильной финансовой нагрузкой.