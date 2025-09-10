Председатель СК РФ затребовал доклад по участкам для многодетных в Волгодонске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о нарушении прав многодетных семей в Ростовской области. Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления Аслану Хуаде предоставить повторный отчет о ходе расследования уголовного дела.
Как уточняют в СУ СК по Ростовской области, конфликтная ситуация возникла вокруг земельных участков, выделенных многодетным семьям в Волгодонске около десяти лет назад. Земля была предоставлена без необходимой инфраструктуры — дорог и коммуникаций. Особую остроту проблеме придает требование условие самостоятельно оплачивать подключение к электросетям, что для многих семей является непосильной финансовой нагрузкой.
Многочисленные обращения граждан в различные инстанции не принесли результатов. Жители Волгодонска повторно обратились через социальную сеть «ВКонтакте» в приемную Бастрыкина, разместив видеообращение с жалобой на бездействие властей.
Напомним, ранее председатель СК России уже ставил данную ситуацию на контроль, и теперь расследуется уголовное дело.
