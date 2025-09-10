Швеция направит в срочном порядке в Польшу самолеты и системы ПВО

Власти Швеции приняли решение в экстренном порядке перебросить в Польшу самолеты и средства противовоздушной обороны после инцидента с беспилотниками. Соответствующей информацией поделился министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Я только что получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу дополнительной помощи, в том числе средств противовоздушной обороны и самолетов», — заявил он в эфире местного телеканала TVN24.
При этом глава оборонного ведомства республики не стал приводить деталей, какие именно самолеты и средства ПВО направлены в Польшу.
Напомним, польский премьер Дональд Туск ранее заявил, что над страной были сбиты БПЛА, «представлявшие опасность». Он назвал дроны российскими, однако не предоставил никаких доказательств этому.