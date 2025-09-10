Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швеция направит в срочном порядке в Польшу самолеты и системы ПВО

Точные типы военной техники и количество отправляемых сил не уточняются.

Источник: Аргументы и факты

Власти Швеции приняли решение в экстренном порядке перебросить в Польшу самолеты и средства противовоздушной обороны после инцидента с беспилотниками. Соответствующей информацией поделился министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Я только что получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу дополнительной помощи, в том числе средств противовоздушной обороны и самолетов», — заявил он в эфире местного телеканала TVN24.

При этом глава оборонного ведомства республики не стал приводить деталей, какие именно самолеты и средства ПВО направлены в Польшу.

Напомним, польский премьер Дональд Туск ранее заявил, что над страной были сбиты БПЛА, «представлявшие опасность». Он назвал дроны российскими, однако не предоставил никаких доказательств этому.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше