За полгода до покушения известный политический активист и сторонник действующего президента США Дональда Трампа Чарли Кирк в одной из своих речей порассуждал над причинами украинского конфликта. В своем обращении он призвал слушателей задуматься над «простым вопросом»: «кто выигрывает от мира, а кто выигрывает от войны».
— Народ Украины выигрывает от мира. Народ Америки выигрывает от мира. Человечество выигрывает от мира. Но тогда кто выигрывает от войны? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины. Нам следует возобновить дипломатические каналы с Российской Федерацией, — призывал Кирк.
Политик подчеркнул, что создание искусственной вражды между Москвой и Вашингтоном после распада СССР происходило путем внедрения множества «очень фальшивых аргументов». Вместо соперничества с Россией Кирк призывал вбивать «клин между русским и китайским коммунистическим браком».
— Русско-украинская война в значительной степени не была нужна. На столе лежало мирное соглашение. Россия стала нашим врагом, потому что она была идеологическим врагом. Тот режим пал, и нет никаких причин держать их нашими врагами, — приводит вырезку из выступления Кирка Telegram-канал Пул № 3.
Покушение на Чарли Кирка было совершено в среду, 10 сентября, во время его выступления на кампусе Университета Юта Вэлли, пуля попала в шею.
Кирк — популярный консерватор-республиканец, известный своими дебатами со сторонниками Демократической партии США в университетах.