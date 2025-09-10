CNN: Подозреваемый, открывший огонь по Чарли Кирку, был задержан

Неизвестный мужчина, подозреваемый в покушении на американского политика и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка, задержан правоохранительными органами. Об этом сообщает телеканал CNN.
В среду, 10 сентября, неизвестный открыл огонь по Кирку, выступающему во время проведения дебатов в американском штате Юта. После этого политик был госпитализирован, о его состоянии на данный момент не известно.
В настоящий момент ФБР начало расследование стрельбы с участием Чарли Кирка, которая произошла в Университете долины Юты.
Президент США Дональд Трамп также прокомментировал инцидент в соцсети. Глава Белого дома призвал американцев молиться за Кирка, получившего ранение. По словам Трампа, политик и активисты был «отличным парнем с головы до ног».