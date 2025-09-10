Ричмонд
Крестная мать детей Пугачевой назвала неожиданную причину интервью певицы

Крестная мать детей уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой Мила Ставицкая допустила, что звезда отечественной эстрады дала интервью из-за того, что соскучилась по родине и Москве. Об этом пишет «Абзац».

Ранее хранившая долгое время молчание артистка оставалась в тени, но неожиданно дало интервью, которое длится почти 4 часа. Почему она решилась высказаться сейчас — не известно.

Ставицкая считает, что Пугачевой стало скучно на Кипре, куда она в итоге перебралась после отъезда из России. Крестная мать ее детей заявила, что достаточно давно общалась с Аллой Борисовной последний раз. Она также отметила, что пыталась дозвониться и дописаться до подруги, но та не отвечала.

Пугачева впервые рассказала, почему уехала из России. Артистка заявила, что предателем Родины себя не считает.

Также в интервью Пугачева обратилась к режиссеру и председателю Союза кинематографистов РФ Никите Михалкову. Артистка заявила, что обожает кинодеятеля, несмотря на критику с его стороны после ее отъезда из России.

