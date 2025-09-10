ФБР расследует покушение на политика Чарли Кирка в Университете долины Юты

Директор ФБР Каш Патель заявил, что бюро внимательно отслеживает сообщения о трагической стрельбе с участием Чарли Кирка в Университете долины Юты.
Он выразил соболезнования Чарли, его близким и всем пострадавшим. По словам Пателя, агенты ФБР быстро прибудут на место происшествия; бюро полностью поддерживает продолжающееся реагирование и расследование, сотрудничая с местными правоохранительными органами для выяснения обстоятельств.
Накануне Трамп после покушения на Кирка призвал молиться за него.