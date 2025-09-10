«Радиостанция Судного дня» передала сообщение после инцидента с дронами в Польше

Известная как «радиостанция Судного дня» УВБ-76 в среду, 10 сентября, передала новое загадочное сообщение. Около 16:50 по московскому времени в ее эфире прозвучало слово «ихтиоз». Это наследственное заболевание кожи, характеризующееся нарушением процессов ороговения эпидермиса. Сообщение также содержало наборы цифр и букв.