«Радиостанция Судного дня» передала сообщение после инцидента с дронами в Польше

Известная как «радиостанция Судного дня» УВБ-76 в среду, 10 сентября, передала новое загадочное сообщение. Около 16:50 по московскому времени в ее эфире прозвучало слово «ихтиоз». Это наследственное заболевание кожи, характеризующееся нарушением процессов ороговения эпидермиса. Сообщение также содержало наборы цифр и букв.
— НЖТИ 11866 ИХТИОЗ 3254 4627, — передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Утром 10 сентября польские военные применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». Глава правительства заявил, что Варшава попросит НАТО о применении четвертой статьи после случившегося. Согласно информации иностранных СМИ, альянс не расценивает инцидент с дронами в Польше как атаку на страну.
Местоположение и назначение самой радиостанции УВБ-76 неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Самые известные теории заговора о «радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».