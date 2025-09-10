Крымчанин с семилетним сыном покорил Эльбрус и готовится к восхождению на Казбек

Семилетний Дима уже выразил желание покорить западную вершину Эльбруса с южной стороны. Ближайшие планы семьи включают разведку маршрутов на Казбек, если позволят погодные условия. Опытный альпинист отмечает, что его сын проявляет необычайную выносливость и интерес к высотным восхождениям. А другим любителям гор напоминает о важности правильной подготовки и соблюдения мер безопасности при восхождениях с детьми. Семья продолжает тренировки и готовится к новым горным экспедициям.