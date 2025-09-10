Ричмонд
Крымчанин с семилетним сыном покорил Эльбрус и готовится к восхождению на Казбек

Семилетний альпинист из Крыма поднялся с отцом на Эльбрус и собирается на Казбек.

Источник: Комсомольская правда

Житель Крыма с семилетним сыном покорили Эльбрус и собираются на Казбек. Как сообщают наши коллеги из «КП — Крым», местный альпинист Сергей Назаров, сотрудник астрофизической обсерватории, вместе со своим сыном Димой успешно поднялись на высочайшую вершину Европы.

По словам Назарова, основное отличие детского восхождения от взрослого заключается в физиологических особенностях.

— Основная разница заключается в скорости передвижения. Однако на больших высотах, выше 5,5 тысячи метров, она практически исчезает: взрослые падали, а Дима продолжал идти уверенно и устойчиво, — рассказал отец юного альпиниста.

Семилетний Дима уже выразил желание покорить западную вершину Эльбруса с южной стороны. Ближайшие планы семьи включают разведку маршрутов на Казбек, если позволят погодные условия. Опытный альпинист отмечает, что его сын проявляет необычайную выносливость и интерес к высотным восхождениям. А другим любителям гор напоминает о важности правильной подготовки и соблюдения мер безопасности при восхождениях с детьми. Семья продолжает тренировки и готовится к новым горным экспедициям.

