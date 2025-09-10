Невролог рассказала, какие болезни могут скрываться за симптомами осенней депрессией

За симптомами осенней депрессии могут скрываться другие заболевания, их перечислила в разговоре с «РИАМО» невролог Екатерина Демьяновская.
— Например, слабость и повышенная утомляемость часто указывают на недостаток витаминов и анемию — заболевание, которое развивается из-за дефицита железа и витаминов группы В. Так что стоит обратиться к терапевту — он назначит лабораторные анализы и поможет выяснить причины плохого самочувствия, — посоветовала медик.
Она добавила, что осенью необходимо следить за режимом питания, вовремя ложиться спать и просыпаться в одно время, заниматься спортом.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что справиться с осенней хандрой может помочь терапевтический акт рисования. Эксперты уверяют, что визуальное творчество помогает перевести сложные мысли и осмысленные в образы, которые порой непросто выразить словами. Кроме того, во время творческого процесса взгляд фокусируется на деталях, которые остаются незамеченными в обыденной жизни.