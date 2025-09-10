Невролог рассказала, какие болезни могут скрываться за симптомами осенней депрессией

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что справиться с осенней хандрой может помочь терапевтический акт рисования. Эксперты уверяют, что визуальное творчество помогает перевести сложные мысли и осмысленные в образы, которые порой непросто выразить словами. Кроме того, во время творческого процесса взгляд фокусируется на деталях, которые остаются незамеченными в обыденной жизни.