Стало известно, когда в Москву вернутся дожди

Теплая и сухая погода пока задержится в Москве, впереди ожидается примерно неделя бабьего лета, а затем прогнозируются дожди. Такой прогноз озвучила в беседе с корреспондентом «РИАМО» главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
— Дождь будет где-то числа 17−18 сентября, — сказала метеоролог, уточнив, что до этих дат осадков не ожидается.
По ее словам, сейчас в столице температура чуть выше климатической нормы, а выходные дни ночи станут чуть теплее, а дневная температура, предположительно, будет +22…+23 градуса.
Ранее «Москва 24» рассказала, что сухую и теплую погоду спрогнозировали в столице на День города, 13 и 14 сентября. Воздух прогреется до 23 градусов, что на четыре пункта выше нормы.
На этой неделе антициклоны формируют погоду почти на всей европейской территории страны с незначительными отличиями. Осадков в этот период не ожидается, атмосферное давление останется высоким, а ветер будет слабым, передают «Известия».