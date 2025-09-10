Как средства от простуды и аллергии могут стать ядом: названы опасные сочетания лекарств

Некоторые лекарственные средства могут вступить во взаимодействие с другими препаратами, и вызвать опасные последствия для здоровья. Даже обычные жаропонижающие в таком случае способны привести к серьезным последствиям, об этом заявила «Газете.Ru» фармаколог Александр Быков.
— Нельзя смешивать ацетилсалициловую кислоту и противовоспалительные средства. Вместе их эффект усиливается, а риск желудочных кровотечений резко повышается. Особенно такие сочетания опасны для людей старшего возраста и пациентов с гастритом или язвой, — сообщил эксперт.
Специалист также не рекомендовал сочетать средства против аллергии и порошки от простуды. Результат совместного приема — сильная заторможенность и даже нарушение координации.
Телеканал «Царьград» предупредил, что, если после парацетамола кожа стала желтеть, то надо как можно скорее обратиться к врачу. Препарат мог обострить проблемы с печенью.
Ранее 360.ru рассказал, что любое лекарство лучше не пить без назначения врача, ведь даже самое формально безопасное лекарство имеет противопоказания и побочные действия.