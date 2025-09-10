Как средства от простуды и аллергии могут стать ядом: названы опасные сочетания лекарств

Некоторые лекарственные средства могут вступить во взаимодействие с другими препаратами, и вызвать опасные последствия для здоровья. Даже обычные жаропонижающие в таком случае способны привести к серьезным последствиям, об этом заявила «Газете.Ru» фармаколог Александр Быков.