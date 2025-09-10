Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как средства от простуды и аллергии могут стать ядом: названы опасные сочетания лекарств

Фармаколог Быков рассказал, какие лекарства опасно смешивать между собой.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые лекарственные средства могут вступить во взаимодействие с другими препаратами, и вызвать опасные последствия для здоровья. Даже обычные жаропонижающие в таком случае способны привести к серьезным последствиям, об этом заявила «Газете.Ru» фармаколог Александр Быков.

— Нельзя смешивать ацетилсалициловую кислоту и противовоспалительные средства. Вместе их эффект усиливается, а риск желудочных кровотечений резко повышается. Особенно такие сочетания опасны для людей старшего возраста и пациентов с гастритом или язвой, — сообщил эксперт.

Специалист также не рекомендовал сочетать средства против аллергии и порошки от простуды. Результат совместного приема — сильная заторможенность и даже нарушение координации.

Телеканал «Царьград» предупредил, что, если после парацетамола кожа стала желтеть, то надо как можно скорее обратиться к врачу. Препарат мог обострить проблемы с печенью.

Ранее 360.ru рассказал, что любое лекарство лучше не пить без назначения врача, ведь даже самое формально безопасное лекарство имеет противопоказания и побочные действия.