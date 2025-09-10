СМИ: Американский консерватор Чарли Кирк умер после покушения

Основатель организации Turning Point и консервативный активист Чарли Кирк, который также является сторонником действующего президента США Дональда Трампа, якобы скончался после покушения. Об этом сообщили местные СМИ.
Позднее американский журналист Гленн Бек заявил, что состояние Чарли Кирка якобы стабилизировалось, он не умер. Официальной информации о состоянии активиста пока не поступало.
Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в кампусе Университета Юта Вэлли. После случившегося пострадавшего, в шею которого влетела пуля, экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. После стрельбы на месте началась паника, и люди начали разбегаться в разные стороны. Стрелка, предварительно, удалось задержать. Дональд Трамп и вице-президент США Вэнс также призвал молиться за активиста.
При этом за полгода до покушения Кирк в одной из своих речей порассуждал над причинами украинского конфликта. Он в своем обращении призвал слушателей задуматься над «простым вопросом»: «кто выигрывает от мира, а кто выигрывает от войны». Кирк известен тем, что приходит в университеты и спорит со сторонниками Демократической партии. Кроме того, он также ведет подкасты с миллионами подписчиков в социальных сетях.