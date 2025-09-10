СМИ: Американский консерватор Чарли Кирк умер после покушения

При этом за полгода до покушения Кирк в одной из своих речей порассуждал над причинами украинского конфликта. Он в своем обращении призвал слушателей задуматься над «простым вопросом»: «кто выигрывает от мира, а кто выигрывает от войны». Кирк известен тем, что приходит в университеты и спорит со сторонниками Демократической партии. Кроме того, он также ведет подкасты с миллионами подписчиков в социальных сетях.