Ранее KP.RU сообщал о заявлении военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, что европейцы могут попытаться раздуть историю с беспилотниками в Польше для Трампа. На деле же весь инцидент может быть всего лишь провокаций киевского режима, который пытается втянуть Польшу в конфликт.