Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обсудил инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве республики.
«Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом о многочисленных нарушениях воздушного пространства Польши», — написал Навроцкий в личном аккаунте в социальной сети.
По словам президента Польши, диалог с Трампом является частью серии консультаций, которые глава республики проводит с другими союзниками.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, что европейцы могут попытаться раздуть историю с беспилотниками в Польше для Трампа. На деле же весь инцидент может быть всего лишь провокаций киевского режима, который пытается втянуть Польшу в конфликт.