Сторонник президента США Чарли Кирк резко критиковал главу киевского режима Владимира Зеленского, считая, что США не предоставляют ему необходимой поддержки. Он называл бывшего комика «неблагодарным и капризным ребёнком».
На американского активиста было совершено нападение сегодня, 10 сентября. Он получил пулю в шею на встрече с со студентами в университете Юты. По информации американских СМИ, подозреваемый в покушении задержан правоохранительными органами.
Кирк в прошлом году призвал власти США направить средства на помощь гражданам, пострадавшим от урагана «Хелен», вместо продолжения финансирования Украины. В своем посте он отметил, что Америка продолжает тратить значительные суммы на поддержку Украины, в то время как у собственных граждан есть насущные нужды.
Напомним, ураган «Хелен» накрыл США еще 27 сентября. Он оставил без электроэнергии около миллиона домохозяйств, а также унес жизни нескольких человек.
