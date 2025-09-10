Ричмонд
Политик Чарли Кирк выступал против Зеленского и поддержки Украины

Кирк в прошлом году призвал власти США направить средства на помощь гражданам Америки.

Источник: Комсомольская правда

Сторонник президента США Чарли Кирк резко критиковал главу киевского режима Владимира Зеленского, считая, что США не предоставляют ему необходимой поддержки. Он называл бывшего комика «неблагодарным и капризным ребёнком».

На американского активиста было совершено нападение сегодня, 10 сентября. Он получил пулю в шею на встрече с со студентами в университете Юты. По информации американских СМИ, подозреваемый в покушении задержан правоохранительными органами.

Кирк в прошлом году призвал власти США направить средства на помощь гражданам, пострадавшим от урагана «Хелен», вместо продолжения финансирования Украины. В своем посте он отметил, что Америка продолжает тратить значительные суммы на поддержку Украины, в то время как у собственных граждан есть насущные нужды.

Напомним, ураган «Хелен» накрыл США еще 27 сентября. Он оставил без электроэнергии около миллиона домохозяйств, а также унес жизни нескольких человек.

