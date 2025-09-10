Политик Чарли Кирк выступал против Зеленского и поддержки Украины

Кирк в прошлом году призвал власти США направить средства на помощь гражданам, пострадавшим от урагана «Хелен», вместо продолжения финансирования Украины. В своем посте он отметил, что Америка продолжает тратить значительные суммы на поддержку Украины, в то время как у собственных граждан есть насущные нужды.