Утраченный 400 лет назад шедевр Рубенса продадут на аукционе

На полотне изображен Христос на кресте на фоне темного грозового неба и с видом на Иерусалим за Голгофой. Осена подчеркнул, что работа написана на пике мастерства художника и находится в очень хорошем состоянии. Размер картины составляет 105,5 на 72,5 сантиметра.