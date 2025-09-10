Утраченный 400 лет назад шедевр Рубенса продадут на аукционе

В одном из особняков Парижа обнаружена картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», считавшаяся потерянной более четырех веков. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на аукционный дом Osenat.
Полотно, написанное в 1613 году, исчезло вскоре после создания и спустя 411 лет было найдено в сентябре 2024 года во время инвентаризации и продажи особняка в Шестом округе Парижа, рассказал президент аукционного дома Жан-Пьер Осена.
По его словам, работа станет главным лотом предстоящих торгов старинных картин, намеченных на 30 ноября. Аукционный дом отметил, что находка имеет колоссальное значение для истории искусства, так как ранее эта картина никогда не появлялась на рынке.
На полотне изображен Христос на кресте на фоне темного грозового неба и с видом на Иерусалим за Голгофой. Осена подчеркнул, что работа написана на пике мастерства художника и находится в очень хорошем состоянии. Размер картины составляет 105,5 на 72,5 сантиметра.
Подлинность шедевра подтвердил профессор Нильс Бюттнер, специалист по искусству XV-XVI веков и президент исследовательской организации Rubenianum в Антверпене. Проверка включала рентгеновский анализ и исследование пигментов.
Также удалось установить часть истории картины: ранее она принадлежала художнику XIX века Уильяму Бугро, а затем перешла во владение семьи, которой принадлежал парижский особняк, где произведение и было обнаружено.
Ранее в Египте подняли со дна моря статуи затонувшего древнего города.