Картину Рубенса, которую 400 лет считали утерянной, случайно нашли во Франции

До этого в Великобритании анонсировали выставление на аукцион скрипки, принадлежавшей знаменитому ученому Альберту Эйнштейну. Эйнштейн начал играть на скрипке в детстве по настоянию своей матери Паулины и сохранял это увлечение на протяжении всей жизни, часто исполняя для друзей произведения Моцарта, Баха и Бетховена.