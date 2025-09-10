Картину Рубенса, которую 400 лет считали утерянной, случайно нашли во Франции

В одном из особняков Парижа случайно нашли знаменитую картину великого фламандского художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте». Полотно считалось пропавшим более 400 лет. Об этом сообщает местная аукционная компания Osenat.
«Христос на кресте», также известная как «Удар копьем», была написана Рубенсом в 1620 году. На этом полотне художник запечатлел евангельский сюжет, изображающий последние минуты жизни Иисуса Христа.
Поисками картины занимался французский оценщик Жан-Пьер Осена, о чем также сообщила местная аукционная компания Osenat.
— Картина Рубенса, никогда не встречавшаяся на рынке, главное открытие для истории искусства. Шедевр, забытый на века, — говорится в социальных сетях аукционного дома.
Картину Рубенса планируют выставить на продажу. «Христос на кресте» станет ключевым лотом на аукционе старинных картин, который пройдет 30 ноября во Франции.
До этого в Великобритании анонсировали выставление на аукцион скрипки, принадлежавшей знаменитому ученому Альберту Эйнштейну. Эйнштейн начал играть на скрипке в детстве по настоянию своей матери Паулины и сохранял это увлечение на протяжении всей жизни, часто исполняя для друзей произведения Моцарта, Баха и Бетховена.
5 сентября рисунок лидера группы «Кино» Виктора Цоя выставили на аукцион со стартовой ценой полтора миллиона рублей. Работа, созданная в 1980-х годах, не имеет названия и выполнена на картоне размером 41 на 57 сантиметров. Ранее этот рисунок находился в коллекции фотографа Сергея Борисова. Уточняется, что аукцион пройдет 20 сентября.