В Австралии одобрили первую в мире вакцину от хламидиоза для коал

За последние 20 лет популяция коал сократилась вдвое из-за хламидиоза.

Управление ветеринарии Австралии одобрило первую в мире вакцину для защиты коал от хламидиоза — заболевания, которое является причиной половины смертей в дикой природе среди этих сумчатых животных, передает NBC News.

Уточняется, что эксперты разрабатывали вакцину 10 лет.

«За последние 20 лет популяция коал сократилась вдвое. С 2022 года они находятся под угрозой исчезновения в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе и Австралийской столичной территории, где, по оценкам программы мониторинга, общая численность популяции составляет от 95 000 до 238 000 особей», — говорится в материале.

Одной из основных причин исчезновения коал является хламидиоз — инфекция, передающаяся половым путём.

По словам Питера Тиммса, профессора микробиологии, нередко половина коал в популяции оказывается заражённой, а уровень заражения может достигать 70%.

Было установлено, что вакцина снижает вероятность развития хламидиоза у коал в период размножения и уменьшает смертность от этого заболевания в диких популяциях на 65%.

Тиммс подчеркивает, что штамм хламидиоза коал не опасен для людей.

Ранее стало известно, что российская вакцина от рака готова к применению.