В Австралии одобрили первую в мире вакцину от хламидиоза для коал

«За последние 20 лет популяция коал сократилась вдвое. С 2022 года они находятся под угрозой исчезновения в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе и Австралийской столичной территории, где, по оценкам программы мониторинга, общая численность популяции составляет от 95 000 до 238 000 особей», — говорится в материале.